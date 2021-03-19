Верховная Рада Украины поддержала сегодня в первом чтении законопроект, которым предлагается реструктуризировать валютные кредиты, взятые под залог жилья.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4475 проголосовали 265 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен “на защиту заемщиков (физических лиц), которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей”.

“Также законопроект имеет целью способствовать восстановлению платежеспособности заемщиков, которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, но не смогли своевременно осуществлять платежи по этим кредитам. Кредиты в иностранной валюте часто предоставлялись для целей покупки заемщиком собственного жилья, поэтому законопроект обеспечивает дополнительные законодательные гарантии защиты конституционного права каждого человека на жилье”, – отмечается в записке.

Что предусматривает документ

Законопроект предусматривает введение общего механизма реструктуризации потребительских валютных кредитов физических лиц путем конвертации их в гривну.

Реструктуризация осуществляется на основании заявления заемщика, что подается кредитору.

Предлагается конвертация в гривну валютных обязательств “по среднему курсу”. Речь идет о среднем курс между тем, который был на момент выдачи кредита, и тем, который будет на момент реструктуризации.

Предлагается списывать долги по неустойке (штрафы и пеню). Ранее уплаченная неустойка будет засчитываться в погашение тела кредита и процентов.

Реструктуризация обязательств осуществляется в течение 60 дней со дня поступления письменного заявления заемщика.

При каких условиях будет проводиться реструктуризация

Согласно предложениям профильного финансового комитета ВР, для реструктуризации потребительские кредиты в иностранной валюте должны соответствовать следующим условиям:

• Обеспечением по такому кредиту является имущество, отнесенное к объектам жилищного фонда, которое является единственным жильем заемщика, или объект незавершенного жилищного строительства (если объект стал или должен был стать единственным жильем заемщика).

• Такое недвижимое имущество используется как место постоянного жительства заемщика/имущественного поручителя или является объектом незавершенного жилищного строительства (при условии, что у заемщика или имущественного поручителя в собственности нет другого жилья, или оно было приобретено полностью либо частично за кредитные средства).

• Общая площадь такого недвижимого жилого имущества (объекта незавершенного жилищного строительства) не превышает 140 кв. метров для квартиры и 250 кв. метров для жилого дома.

• Имеется непогашенное денежное обязательство перед кредитором (в том числе перед новым кредитором, к которому перешли права кредитодателя, кроме случая перехода всех прав кредитодателя к поручителю/залогодателю в связи с исполнением им обязательств заемщика).

• По состоянию на 1 января 2014 года отсутствовала просроченная задолженность (кроме просроченной задолженности по уплате неустойки и других платежей, начисленных в связи с возникновением просроченных платежей), или такая просроченная задолженность, которая возникла до 1 января 2014 года, была погашена ко дню реструктуризации.

Стоит отметить, что в апреле 2021 года истекает срок моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

В связи с этим профильный комитет должен решить вопрос о продлении действия соответствующего закона о моратории на время проведения реструктуризации.

Нардепы также поддержали сегодня два связанные с этим законопроекты. За документ №4398 проголосовали 260 депутатов, а за проект закона №4399 – 256 народных избранников.

Законопроект №4398 предлагает обязать Фонд гарантирования вкладов физических лиц не позднее чем за 30 дней до публикации объявления об открытых торгах предложить заемщику погасить задолженность на сумму не менее оценочной стоимости актива.

Кроме того, законопроект предлагает изъять из состава ликвидационной массы жилье, которое является единственным местом проживания семьи должника (если оно не превышает 60 кв. м для квартиры или 120 кв. м для жилого дома).

Должник, который живет в таком жилье, в случае недостаточности его доходов для выполнения условий реструктуризации, по решению хозяйственного суда может выплачивать минимальную сумму ежемесячного выполнения плана реструктуризации.

Законопроектом №4399 вносятся соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины (относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте).