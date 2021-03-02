Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить гарантии первоочередного зачисления ребенка в ближайший детский сад (то есть с привязкой к месту проживания).

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона №4604 проголосовали 345 народных депутатов.

Целью документа является “создание благоприятных условий для первоочередного зачисления в учреждения дошкольного образования лиц, проживающих в территориальных пределах обслуживания таким учреждением дошкольного образования”.

“Положения законопроекта направлены на снижение коррупционных рисков, которые сейчас сопровождают процесс зачисления детей в учреждения дошкольного образования в пределах территориальной доступности их места жительства”, – отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроектом предлагается закрепить гарантированное право каждого ребенка получать дошкольное образование в детском саду, что является наиболее доступным и близким к месту его проживания.

Это не запрещает родителям ребенка выбрать другое заведение дошкольного образования.

Соответствующие изменения вносятся в закон Украины “О дошкольном образовании” (он дополняется новой статьей 14-1).

Также определяется очередность зачисления детей в детсады:

• В первую очередь в учреждения дошкольного образования будут зачисляться дети, которые имеют подтвержденное место проживания на территории обслуживания детского сада. Также первоочередное право на зачисление будет у детей, чьи братья или сестры уже воспитываются в детском саду, а также у детей работников заведения.

• Во вторую очередь на свободные места зачисляются дети, которые не проживают на территории обслуживания детского сада.