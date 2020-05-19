Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Заместитель главы парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отметила, что с 2018 года в Украине отменена обязательная сертификация строительных материалов, это, в свою очередь, привело к появлению на рынке товаров низкого качества, фальсификата и подделок. А законопроект № 2698 направлен на исправление данной ситуации путем введения европейских стандартов качества для строительной продукции.
Документом, в частности, предлагается:
- установить круг обязательств участников рынка;
- определить принципы декларирования технических показателей строительной продукции;
- ввести механизмы определения технических показателей существенных характеристик;
- установить основные требования к сооружениям;
- ввести механизмы обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.
Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать гармонизации национального законодательства с европейским, созданию условий для свободного передвижения товаров и услуг на рынке, повышению инвестиционной привлекательности Украины, повышению безопасности и надежности зданий и сооружений, внедрению механизмов обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.
Кроме того, принятие документа является первым шагом для дальнейшего “промышленного безвизовых” (Соглашения ACAA), что позволит украинским товарам получить свободный доступ к европейским и мировым рынкам.
- Ранее сообщалось, что заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка прогнозирует, что “таможенный безвиз” с Европейским союзом может заработать в 2021 году.