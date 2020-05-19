Народные депутаты Верховной Рады сегодня на заседании одобрили в первом чтении законопроект № 2698 "О предоставлении строительной продукции на рынке".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Заместитель главы парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отметила, что с 2018 года в Украине отменена обязательная сертификация строительных материалов, это, в свою очередь, привело к появлению на рынке товаров низкого качества, фальсификата и подделок. А законопроект № 2698 направлен на исправление данной ситуации путем введения европейских стандартов качества для строительной продукции.

Документом, в частности, предлагается:

установить круг обязательств участников рынка;

определить принципы декларирования технических показателей строительной продукции;

ввести механизмы определения технических показателей существенных характеристик;

установить основные требования к сооружениям;

ввести механизмы обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать гармонизации национального законодательства с европейским, созданию условий для свободного передвижения товаров и услуг на рынке, повышению инвестиционной привлекательности Украины, повышению безопасности и надежности зданий и сооружений, внедрению механизмов обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.

Кроме того, принятие документа является первым шагом для дальнейшего “промышленного безвизовых” (Соглашения ACAA), что позволит украинским товарам получить свободный доступ к европейским и мировым рынкам.