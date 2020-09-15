Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить назначать залог в качестве меры пресечения при преступлениях, связанных со сбытом и оборотом наркотиков.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3915 проголосовали 246 народных депутатов.

Документ был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Законопроектом предлагается избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

В указанной статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В части третьей этой статьи речь идет о действиях, совершенных организованной группой, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах (или совершенные с привлечением малолетнего, в отношении малолетнего).

Согласно пояснительной записке, “только в период с 2017 по 2019 годы количество подозреваемых, в отношении которых были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований за совершение преступлений, предусмотренных статьей 307 Уголовного кодекса Украины, составляло более 4500 человек, однако мера пресечения в виде содержания под стражей была избрана только для около 2400 человек”.

В записке отмечается, что возможность избрать меру пресечения в виде залога “позволяет наркопреступникам избегать изоляции от общества и продолжать противоправную деятельность”.