Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержали 260 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан с целью обеспечения надлежащего функционирования Государственного бюро расследований и выполнения ими функций по борьбе с криминальными правонарушениями, совершенными публичными деятелями и должностными лицами, которые занимают ответственное и особо ответственное положение в государстве.

Перечень субъектов, подследственных ГБР, расширен за счет включения в него: председателя и членов Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов областного совета, городского совета городов Киева и Севастополя, должностных лиц местного самоуправления, должность которой отнесено к первой и второй категорий должностей; руководителя постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, и его заместителей, судей Конституционного суда Украины, присяжных (во время выполнения ими обязанностей в суде), председателя и его заместителей, членов и инспекторов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в случае совершения преступлений которыми досудебное расследование будет осуществляться следователями ГБР.

Проектом также предлагается изложить в новой редакции статью 5 Закона Украины “О Государственном бюро расследований”, определив, что основными задачами Государственного бюро расследований является предотвращение, выявление, пресечение, раскрытие и досудебного расследования уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины.