Верховная Рада сегодня во время заседания приняла за основу проект закона об основах государственной антикоррупционной политики Украины на 2020-2024 годы.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, документ поддержали 320 народных депутатов.

Целью законопроекта является достижение существенного прогресса в предотвращении и противодействии коррупции, а также обеспечение слаженности и системности антикоррупционной деятельности всех органов государственной власти и органов местного самоуправления, прежде всего благодаря утверждению и успешной реализации антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.

Стратегия антикоррупционной политики содержит следующие принципы:

оптимизация функций государства и местного самоуправления, реализация которой прежде всего предусматривает: устранение дублирования полномочий различными органами; временное прекращение реализации малоэффективных полномочий, которые характеризуются высоким уровнем коррупционных рисков;

устранения случаев реализации одним и тем же органом полномочий, сочетание которых создает дополнительные коррупционные риски;

цифровая трансформация реализации полномочий органами государственной власти и местного самоуправления, прозрачность деятельности и открытия данных как основа для минимизации коррупционных рисков в их деятельности;

создание в противовес существующим коррупционным практикам более удобных и законных способов удовлетворения потребностей физических и юридических лиц;

обеспечение неотвратимости юридической ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, что создает дополнительный сдерживающий эффект для всех субъектов правоотношений;

формирование общественной нетерпимости к коррупции, утверждение культуры добропорядочности и уважения к верховенству права.

Документ также предусматривает: формирование и реализацию антикоррупционной политики; формирование негативного отношения к коррупции; урегулирование конфликта интересов, соблюдение общих ограничений и запретов, правил этического поведения; осуществление мер финансового контроля; обеспечение добропорядочности политических партий и избирательных кампаний и защиту обличителей коррупции.

Кроме того, стратегия определяет приоритетные сферы, в которых необходимы изменения:

– судебная власть, прокуратура и полиция;

– государственное регулирование экономики;

– таможенные и налоговые органы;

– государственный и частный сектора экономики;

– строительство, земельные отношения и инфраструктура;

– оборонный сектор;

– охрана здоровья и социальная защита населения;