Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, документ поддержали 320 народных депутатов.
Целью законопроекта является достижение существенного прогресса в предотвращении и противодействии коррупции, а также обеспечение слаженности и системности антикоррупционной деятельности всех органов государственной власти и органов местного самоуправления, прежде всего благодаря утверждению и успешной реализации антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.
Стратегия антикоррупционной политики содержит следующие принципы:
- оптимизация функций государства и местного самоуправления, реализация которой прежде всего предусматривает: устранение дублирования полномочий различными органами; временное прекращение реализации малоэффективных полномочий, которые характеризуются высоким уровнем коррупционных рисков;
- устранения случаев реализации одним и тем же органом полномочий, сочетание которых создает дополнительные коррупционные риски;
- цифровая трансформация реализации полномочий органами государственной власти и местного самоуправления, прозрачность деятельности и открытия данных как основа для минимизации коррупционных рисков в их деятельности;
- создание в противовес существующим коррупционным практикам более удобных и законных способов удовлетворения потребностей физических и юридических лиц;
- обеспечение неотвратимости юридической ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, что создает дополнительный сдерживающий эффект для всех субъектов правоотношений;
- формирование общественной нетерпимости к коррупции, утверждение культуры добропорядочности и уважения к верховенству права.
Документ также предусматривает: формирование и реализацию антикоррупционной политики; формирование негативного отношения к коррупции; урегулирование конфликта интересов, соблюдение общих ограничений и запретов, правил этического поведения; осуществление мер финансового контроля; обеспечение добропорядочности политических партий и избирательных кампаний и защиту обличителей коррупции.
Кроме того, стратегия определяет приоритетные сферы, в которых необходимы изменения:
– судебная власть, прокуратура и полиция;
– государственное регулирование экономики;
– таможенные и налоговые органы;
– государственный и частный сектора экономики;
– строительство, земельные отношения и инфраструктура;
– оборонный сектор;
– охрана здоровья и социальная защита населения;
- Напомним, 27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.
- В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.
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