Верховная Рада Украины сегодня на заседании одобрила в первом чтении проект закона № 3010 о предоставлении помощи по частичной безработице на период карантина.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ поддержали 292 народных депутатов.

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 471 закона Украины “О занятости населения”, которые предусматривают возможность предоставления помощи по частичной безработице на период карантина не только в период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

Документ также предоставит право Кабинету Министров Украины определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, ее размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.