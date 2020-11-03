Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3890 проголосовал 251 нардеп.

Согласно пояснительной записке, целью принятия документа “является предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-2019, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, среди населения Украины”.

Законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 46 закона Украины “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения” новым пунктом.

Так, предлагается установить ответственность за нарушение санитарного законодательства для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые допускают лиц в общественные места или транспорт без одетых масок или респираторов (во время действия карантина).

Предлагаемое наказание – штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (это 3400 – 5100 гривен).