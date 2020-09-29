Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении ответственности за продажу детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в таких сигаретах.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3628 проголосовали 272 народных депутата. Его инициатором является Кабинет Министров.

Согласно пояснительной записке, целью документа “является сохранение жизни и здоровья детей, предупреждение случаев продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах”.

Законопроектом, среди прочего, предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Документ предлагает запретить продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет (на уровне с традиционными табачными изделиями).

Законопроектом предусмотрено введение с 1 января 2021 года административной ответственности за нарушение правил торговли электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в таких сигаретах.

Так, за нарушение правил торговли табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в них, пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками предусмотрены штрафы в размере от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан, или от 6800 до 13 600 грн (ранее было от 100 до 400 минимумов, об электронных сигаретах речь не шла). Такое наказание, в частности, будет предусмотрено и за продажу указанных товаров лицам, не достигшим 18 лет.

Торговлю вышеуказанными предметами с рук хотят наказывать таким же штрафом с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи этих товаров.

Если же правила продажи нарушает лицо, которое в течение года штрафовали за аналогичное нарушение, его ждет штраф в размере 13 600 – 23 800 грн (от 800 до 1400 минимумов доходов граждан) с конфискацией предметов торговли.