Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 3913 проголосовали 240 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является “определение оснований образования военно-гражданских администраций объединенных территориальных общин”.
Это связано с административно-территориальной реформой: по всей территории страны были образованы территориальные общины, что создало предпосылки для проведения в Украине местных выборов в 2020 году на новой территориальной основе.
Но ряд населенных пунктов находятся вблизи линии столкновения на Донбассе, где ситуация с безопасностью не позволяет организовывать избирательный процесс.
Данную коллизию призван решить поддержанный сегодня документ.
Проектом закона предлагается внести изменения в законы Украины “О военно-гражданских администрациях” и “О местном самоуправлении в Украине”, в части определения оснований образовании военно-гражданских администраций ОТО.
Согласно документу, такие администрации могут быть образованы, если Центральная избирательная комиссия признает невозможным проведение местных выборов на отдельных территориях.
Таким образом, военно-гражданские администрации будут существовать на территориях общин, где из-за угроз мирному населению выборы провести невозможно.
Отмечается, что законопроект разработан “в связи с необходимостью обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации, а также с целью обеспечения вездесущности и непрерывности власти”.
- 8 августа на очередном заседании Центральной избирательной комиссии были назначены на 25 октября 2020 первые 1441 выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.
- 30 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании объявила дату начала избирательного процесса местных выборов в Украине. Так, избирательный процесс стартует уже с 5 сентября 2020 года.