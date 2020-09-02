Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о создании военно-гражданских администраций на уровне объединенных территориальных общинах (ОТО).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3913 проголосовали 240 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является “определение оснований образования военно-гражданских администраций объединенных территориальных общин”.

Это связано с административно-территориальной реформой: по всей территории страны были образованы территориальные общины, что создало предпосылки для проведения в Украине местных выборов в 2020 году на новой территориальной основе.

Но ряд населенных пунктов находятся вблизи линии столкновения на Донбассе, где ситуация с безопасностью не позволяет организовывать избирательный процесс.

Данную коллизию призван решить поддержанный сегодня документ.

Проектом закона предлагается внести изменения в законы Украины “О военно-гражданских администрациях” и “О местном самоуправлении в Украине”, в части определения оснований образовании военно-гражданских администраций ОТО.

Согласно документу, такие администрации могут быть образованы, если Центральная избирательная комиссия признает невозможным проведение местных выборов на отдельных территориях. Таким образом, военно-гражданские администрации будут существовать на территориях общин, где из-за угроз мирному населению выборы провести невозможно.

Отмечается, что законопроект разработан “в связи с необходимостью обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации, а также с целью обеспечения вездесущности и непрерывности власти”.