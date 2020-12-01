Верховная Рада Украины поддержала сегодня в первом чтении законопроект, согласно которому и отец, и мать имеют равные возможности взять отпуск по уходу за ребенком.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 3695 проголосовал 301 нардеп.

Проект закона должен расширить возможности украинских мужчин в части совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями и воспитанием детей.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде и закон Украины “Об отпусках”, закрепив следующие права мужчин:

• На установление сокращенного рабочего времени для отцов, которые воспитывают детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также имеют детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью. В действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин.

• На получение отцом одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка.

• Равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству). В действующем законодательстве право отца понимается как производное от права матери на такой отпуск (то есть только мать может делегировать право на отпуск отцу или другим родственникам, фактически ухаживающим за ребенком). Это ограничивает отца, мать ребенка которого является самозанятым лицом или физическим лицом-предпринимателем, в праве воспользоваться отпуском по уходу за ребенком.

• Отцу ребенка наряду с матерью предоставляется возможность воспользоваться дополнительным оплачиваемым отпуском (речь идет о работниках, которые имеют детей или ребенка с инвалидностью).

Отпуском до 14 календарных дней смогут воспользоваться:

• муж, жена которого родила ребенка;

• отец ребенка в случае, если он не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;

• бабушка или дедушка, или другие совершеннолетние родственники ребенка, которые фактически ухаживают за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).