Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3553 проголосовали 226 народных депутатов.

Документ был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Законопроектом предлагается внести в Кодекс законов о труде Украины, Жилищный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, а также 35 законов ряд изменений.

Изменения в пояснительной записке аргументированы необходимостью “усовершенствовать организационно-правовые основы комплектования ВСУ” и других законных военных формирований “высокопрофессиональным личным составом — как в мирное время, так и в особый период”. Отмечается необходимость “привести систему военного учета и деятельности местных органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО”.

Так, предусмотрено реформирование местных органов военного управления: на базе районных, городских военных комиссариатов, военных комиссариатов АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя будут созданы территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В Украине предлагается создать военный учет резервистов.

Предусмотрено внедрение нового вида военной службы – по призову из числа резервистов в особый период (на срок до 6 месяцев). Президенту может быть предоставлена возможность инициировать “призыв граждан Украины, зачисленных в военный оперативный резерв первой очереди, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период” (“особый период” действует в Украине с начала войны на Донбассе).

На период службы за резервистами обязаны сохранить рабочее место.

В Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается внести изменения, которые в разы повышают суммы штрафов для призывников, военнообязанных и резервистов:

• за нарушение правил воинского учета — штраф от 30 до 50 (было 5−7) необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 510 до 850 грн;

• за повторное нарушение правил воинского учета в течение года или же нарушение таких правил в особый период — штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (было 10−15), т. е. от 850 до 1700 грн;

• за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации — штрафы от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов (1700 — 3400 грн) для граждан (было от 10 до 30 минимумов); и от 200 до 300 минимумов для должностных лиц, или 3400 — 5100 грн (было от 30 до 100 минимумов);

• за повторное нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или же нарушение таких правил в особый период — от 200 до 300 минимумов для граждан (3400 — 5100 грн) и от 300 до 500 минимумов для должностных лиц (5100 — 8500 грн);

• за умышленное повреждение или небрежное хранение призывниками, военнообязанными и резервистами военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных), повлекшее их утрату — штраф от 30 до 50 минимумов, т. е. от 510 до 850 грн (было от 1 до 3 минимумов); а за повторное такое нарушение в течение года или проблемы с документами в особый период — от 50 до 100 минимумов, или от 850 до 1700 грн;

• уклонение военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного военным комиссаром, будет наказываться штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 — 8500 грн) или исправительными работами на срок до двух лет (действующим законодательством предусмотрен штраф до 50 минимумов, исправительные работы до 2 лет или арест до 6 месяцев).

В Уголовный кодекс предлагается внести изменения, согласно которым уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. В данный момент за такое нарушение предусмотрено лишение свободы на срок от двух до пяти лет.