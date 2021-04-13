Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт, який передбачає випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для реалізації президентської програми "Доступна іпотека". Передбачено випуск облігацій приблизно на 20 млрд гривень.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила в першому читанні законопроект № 5308 про внесення змін до Держбюджету-2021 щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.

Відповідне рішення підтримали 263 народні депутати.

Згідно закону, в Україні з’явиться єдина організація з необхідним ресурсом, щоб продовжити програми забезпечення житлом українців. Документ свідчить, що Державна іпотечна установа приєднається до ПрАТ “Українська фінансова житлова компанія” (“Укрфінжитло”).

Зазначено, що ДІУ діє на ринку іпотечного кредитування України з 2004 року. У 2020 році на виконання завдання президента щодо реалізації програми “Доступна іпотека” створили ПрАТ “Укрфінжитло”.

Законопроєкт також пропонує викласти в новій редакції статтю 30 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, передбачивши, що Мінфін має здійснити випуски облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПрАТ “Укрфінжитло”.

Це дозволить забезпечити громадян України житлом та врегулювати питання діяльності ПрАТ “Укрфінжитло” у зв’язку з приєднанням до нього Державної іпотечної установи. Також документ передбачає збільшення планового показника державних внутрішніх запозичень на 20 млрд грн, визначає у цій сумі плановий показник придбання цінних паперів за загальним фондом державного бюджету та збільшує граничний обсяг державного боргу на 20 млрд гривень.

Очікується, що після ухвалення законопроєкту в короткостроковій перспективі буде надано близько 8 тис. іпотечних кредитів для придбання житла та придбано 12 тис. квартир для подальшої передачі їх у фінансовий лізинг.