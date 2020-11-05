Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Документом предполагается увеличить размер государственной помощи для тяжелобольных детей до двух прожиточных минимумов. Сейчас выплачивают один прожиточный минимум на одного ребенка.
Под эту категорию подпадают дети, больные:
- тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы,
- тяжелыми врожденными пороками развития,
- редкими орфанными заболеваниями,
- онкологическими, онкогематологическими заболеваниями,
- детским церебральным параличем,
- тяжелыми психическими расстройствами,
- сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый),
- острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени;
А также дети, которые:
- получили тяжелую травму,
- нуждаются в трансплантации органа,
- нуждаются в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность.
- В среду, 28 октября, Кабмин принял решение о предоставлении членам семей погибших на Востоке Украины добровольцев адресной помощи к социальным выплатам. Так, размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 грн, на двух и более членов семьи – не менее 6100 гривен каждому.