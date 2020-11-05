Верховная Рада сегодня на заседании поддержала в первом чтении законопроект № 2024 "О внесении изменений в статью 18-7 закона Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно повышения размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документом предполагается увеличить размер государственной помощи для тяжелобольных детей до двух прожиточных минимумов. Сейчас выплачивают один прожиточный минимум на одного ребенка.

Под эту категорию подпадают дети, больные:

тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы,

тяжелыми врожденными пороками развития,

редкими орфанными заболеваниями,

онкологическими, онкогематологическими заболеваниями,

детским церебральным параличем,

тяжелыми психическими расстройствами,

сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый),

острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени;

А также дети, которые:

получили тяжелую травму,

нуждаются в трансплантации органа,

нуждаются в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность.