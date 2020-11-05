Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документом предполагается увеличить размер государственной помощи для тяжелобольных детей до двух прожиточных минимумов. Сейчас выплачивают один прожиточный минимум на одного ребенка.

Под эту категорию подпадают дети, больные:

  • тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы,
  • тяжелыми врожденными пороками развития,
  • редкими орфанными заболеваниями,
  • онкологическими, онкогематологическими заболеваниями,
  • детским церебральным параличем,
  • тяжелыми психическими расстройствами,
  • сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый),
  • острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени;

А также дети, которые:

  • получили тяжелую травму,
  • нуждаются в трансплантации органа,
  • нуждаются в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность.

  • В среду, 28 октября, Кабмин принял решение о предоставлении членам семей погибших на Востоке Украины добровольцев адресной помощи к социальным выплатам. Так, размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 грн, на двух и более членов семьи – не менее 6100 гривен каждому.