Верховная Рада Украины поддержала сегодня во втором чтении и в целом законопроект, ужесточающий ответственность за совершение сексуального насилия над детьми.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3055 проголосовали 322 народных депутата.

Этим документом украинское законодательство приведено в соответствие с нормами Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской конвенции) путем внесения изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон Украины “Об охране детства”.

Законопроект дополняет статью 155 Уголовного кодекса нормой о том, что совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, влечет за собой ограничение или лишение свободы на 5 лет (указанная статья изложена в новой редакции).

Те же действия, совершенные близкими родственниками или членами семьи, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию ребенка, или если они сочетаются с предоставлением денежного либо иного вознаграждения, вызвали бесплодие или иные тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет (с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового).

Законопроектом дополнен Уголовный кодекс новыми статьями:

• “Домогательства ребенка для сексуальных целей” (ст. 156-1);

• “Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение” (ст. 301-1);

• “Проведение зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетнего” (ст. 301-2).

В частности, согласно законопроекту:

• предложение проведения встречи (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий) с целью совершения в отношении ребенка каких-либо действий сексуального характера или развратных действий будет караться ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет (в случае если после такого предложения было совершено хотя бы одно действие, направленное на то, чтобы такая встреча состоялась)

• за предложение встречи, сделанное с целью вовлечения ребенка в изготовление порнографии, грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет;

• те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, будут наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет;

• за умышленное получение доступа к детской порнографии (с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий), или умышленное ее приобретение, хранение, ввоз в Украину грозит арест на срок от 3 до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет;

• за ввоз в Украину детской порнографии с целью сбыта или распространения, или ее хранения грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет;

• за изготовление, распространение, сбыт детской порнографии или принуждение несовершеннолетнего к участию в создании такой порнографии грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет;

• за ввоз детской порнографии с целью сбыта или изготовление порнографии (если такие действия совершены повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо с получением дохода в крупном размере) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет;

• не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетний за изготовление, хранение, перевозку или другое перемещение детской порнографии, если такие действия совершены без цели сбыта или распространения;

• проведение зрелищного мероприятия сексуального характера, в котором задействован несовершеннолетний, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 7 лет; а за посещение такого мероприятия “с целью просмотра” предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет;

• принуждение несовершеннолетнего к участию в таком мероприятии с использованием обмана, шантажа или с применением либо угрозой применения насилия будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

Законопроектом дополнен Уголовно-процессуальный кодекс: предусмотрено, что уголовное производство в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего или несовершеннолетнего лица должно быть осуществлено немедленно и рассмотрено в суде в первую очередь.