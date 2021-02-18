Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3055 проголосовали 322 народных депутата.

Этим документом украинское законодательство приведено в соответствие с нормами Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской конвенции) путем внесения изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон Украины “Об охране детства”.

Законопроект дополняет статью 155 Уголовного кодекса нормой о том, что совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, влечет за собой ограничение или лишение свободы на 5 лет (указанная статья изложена в новой редакции).

Те же действия, совершенные близкими родственниками или членами семьи, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию ребенка, или если они сочетаются с предоставлением денежного либо иного вознаграждения, вызвали бесплодие или иные тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет (с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового).

Верховна Рада 18 лютого

Законопроектом дополнен Уголовный кодекс новыми статьями:

• “Домогательства ребенка для сексуальных целей” (ст. 156-1);

• “Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение” (ст. 301-1);

• “Проведение зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетнего” (ст. 301-2).

В частности, согласно законопроекту:

предложение проведения встречи (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий) с целью совершения в отношении ребенка каких-либо действий сексуального характера или развратных действий будет караться ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет (в случае если после такого предложения было совершено хотя бы одно действие, направленное на то, чтобы такая встреча состоялась)

за предложение встречи, сделанное с целью вовлечения ребенка в изготовление порнографии, грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет;

• те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, будут наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет;

• за умышленное получение доступа к детской порнографии (с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий), или умышленное ее приобретение, хранение, ввоз в Украину грозит арест на срок от 3 до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет;

• за ввоз в Украину детской порнографии с целью сбыта или распространения, или ее хранения грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет;

• за изготовление, распространение, сбыт детской порнографии или принуждение несовершеннолетнего к участию в создании такой порнографии грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет;

• за ввоз детской порнографии с целью сбыта или изготовление порнографии (если такие действия совершены повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо с получением дохода в крупном размере) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет;

• не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетний за изготовление, хранение, перевозку или другое перемещение детской порнографии, если такие действия совершены без цели сбыта или распространения;

проведение зрелищного мероприятия сексуального характера, в котором задействован несовершеннолетний, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 7 лет; а за посещение такого мероприятия “с целью просмотра” предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет;

принуждение несовершеннолетнего к участию в таком мероприятии с использованием обмана, шантажа или с применением либо угрозой применения насилия будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

Законопроектом дополнен Уголовно-процессуальный кодекс: предусмотрено, что уголовное производство в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего или несовершеннолетнего лица должно быть осуществлено немедленно и рассмотрено в суде в первую очередь.

Фото: facebook.com/KulebaMykola

Фото: facebook.com/KulebaMykola

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Верховна Рада 18 лютого

Фото: #Буквы

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