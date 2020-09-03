Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3301 проголосовали 309 народных депутатов.

Документом вносятся изменения в статью 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Так, за незаконное завладение транспортным средством предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на тот же срок. В действующем законодательстве за такое преступление также предусмотрен штраф.

За те же действия, совершенные организованной группой или соединенные с насилием, предусмотрено от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой (в действующем законодательстве – от 7 до 12 лет).

Тяжесть преступления будут устанавливать, исходя из стоимости автомобиля (а не из стоимости его повреждений, материального ущерба).

Так, за угон с помощью электроприборов, либо при стоимости авто от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 105 100 до 262 750 гривен), нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

А за угон авто, стоимость которого “в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан” (то есть стоимостью от 262 750 гривен) предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

За так называемое перебивание номеров кузовов, моторов – предусмотрено до 5 лет тюрьмы.

Уголовная ответственность за организацию работы мест, где краденые автомобили хранятся, разукомплектовываются или переоборудуются (“черные СТО”), – до 5 лет (или же до 7 лет, если этим занимается организованная группа).