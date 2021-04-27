Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала рішення щодо повернення до комітету для підготовки на повторне перше читання проєкту закону № 5202 про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель.

Про це повідомляють #Букви.

Під час обговорення народні депутати висловили зауваження до законопроєкту і 279 голосами за результатами голосування скерували законопроєкт на доопрацювання.

Відповідно до пояснювальної записки, законопроєктом передбачено:

– по-перше, внесення змін до законодавчих актів, які створять передумови для утримання водокористувачами меліоративної інфраструктури та залучення інвестицій в неї;

– по-друге, законопроєктом визначено правовий статус ОВК, унормовано процедуру створення та набуття ОВК прав на об’єкти меліоративної інфраструктури;

– по-третє, законопроєктом передбачено обов’язок замовника будівництва меліоративної мережі до початку її будівництва погодити умови надання послуг забору, доставлення та відведення води, зокрема механізму ціноутворення з власниками земельних ділянок, у власності яких сукупно перебуває не менше ніж дві третини земельних ділянок, меліорація яких забезпечуватиметься мережею, та користувачами земельних ділянок, у користуванні яких сукупно перебуває не менше ніж дві третини переданих в користування земельних ділянок, меліорація яких забезпечуватиметься мережею;

– по-четверте, законопроєкт містить положення, спрямовані на спрощення адміністративних процедур щодо будівництва та експлуатації меліоративних мереж та їх окремих об’єктів;

– по-п’яте, пропонується дозволити приватизацію помпових станцій, які не використовуються протягом не менш ніж десяти років, та щодо яких жодна ОВК протягом двох років після прийняття Закону не звернулася із заявою про отримання у власність об’єктів меліоративної мережі, до складу якої входить помпова станція. Вказаний механізм дасть можливість заощадити державні кошти, які наразі витрачаються на утримання неробочих помпових станцій, їх охорону і тощо.