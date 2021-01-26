Согласно повестке дня заседания, нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов.
Так, после выступлений и заявлений нардепы заслушают премьера Дениса Шмыгаля по ситуации с тарифами в стране.
Впоследствии должен быть рассмотрен во втором чтении законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.
Для принятия решения также предложен проект закона о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.
Есть в повестке дня и законопроект об усилении ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов.
Кроме того, Парламент планирует рассмотреть проект постановления о мерах по введению электронного реестра листков нетрудоспособности и отмене трудовой книжки.
- Ранее в Кабинете Министров Украины состоялось совещание, в ходе которого была достигнута договоренность, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать уже не будут.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцам могут компенсировать субсидиями потери за коммунальные платежи за январь.