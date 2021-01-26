Во вторник, 26 января, Верховная Рада Украины вернулась к работе после длительного перерыва, связанного с карантином и ситуацией с коронавирусом.

Согласно повестке дня заседания, нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов.

Так, после выступлений и заявлений нардепы заслушают премьера Дениса Шмыгаля по ситуации с тарифами в стране.

Впоследствии должен быть рассмотрен во втором чтении законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Для принятия решения также предложен проект закона о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

Есть в повестке дня и законопроект об усилении ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов.

Кроме того, Парламент планирует рассмотреть проект постановления о мерах по введению электронного реестра листков нетрудоспособности и отмене трудовой книжки.