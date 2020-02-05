Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №1149 в первом чтении проголосовали 352 нардепа, во втором – 322 (228 – от “Слуги народа”, 20 – от “Оппозиционной платформы – За життя”, 1 – от “Европейской Солидарности”, 15 – от ВО “Батькивщина”, 13 – от группы “За майбутне”, 17 – от “Голоса”, 13 – от группы “Довира”, 15 внефракционных).

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, предусмотрено увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах:

• в размере от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов (от 425 гривен до 850 гривен) для обычных граждан (ранее было от 5 до 15 минимумов);

• в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов (от 850 до 1700 грн) для должностных лиц (ранее – от 15 до 50 минимумов).

За уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара либо распространение его на значительной площади предусматриваются штрафы:

• в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов (850-1700 грн) для граждан (ранее было от 15 до 50 минимумов);

• в размере от 60 до 120 минимумов доходов (1020 – 2040 грн) для чиновников (ранее от 35 до 60 минимумов).