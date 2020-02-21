Об этом сообщают #Буквы.

Запрос инициировал нардеп от “Слуги народа” Павел Мельник.

За направление документа Зеленскому проголосовали 260 нардепов (185 – от “Слуги народа”, 8 – от ОПЗЖ, 17 – от “Европейской Солидарности”, 13 – от ВО “Батькивщина”, 8 – от группы “За майбутне”, 15 – от “Голоса”, 3 – от группы “Довира”, 11 внефракционных).

В запросе предлагается присвоить звание Кузьме Скрябину и другим выдающимся деятелям Украины, которые при жизни не получили “народного артиста”. Для этого нужно будет внести изменения в соответствующий указ, что позволит присваивать почетные звания посмертно.

Андрей Кузьменко – украинский певец, композитор, телеведущий, продюсер, лидер группы “Скрябин”. Он погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, на котором музыкант возвращался с концерта в Кривом Роге, столкнулся с молоковозом. Кузьменко было 46 лет.