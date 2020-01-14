Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, нардепы 295 голосами поддержали постановление №1013/П1, что является предварительным одобрением проекта закона.

Документом предлагается изъять из Конституции положения части четвертой статьи 131-2, согласно которым “исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде”. При этом положение, предусматривающее, что исключительно адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения, остается.

Также предлагается исключить подпункт “Переходных положений”, который касается представительства адвокатами органов местной власти.

Согласно законопроекту, представительство лица в суде может быть осуществлено по выбору адвокатом или другим субъектом. Таким образом, документ направлен на расширение возможностей человека получить профессиональную и юридическую помощь по своему выбору и не быть ограниченным в выборе этой помощи только среди адвокатов.

Порядок внесения изменений в Конституцию Украины предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и в дальнейшем – не менее чем 300 голосами.