Верховная Рада Украины сегодня на заседании поддержала за основу законопроект 2788-Д, который расширяет предоставление "Укрпочтой" финансовых услуг гражданам.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи” поддержали 232 нардепа.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время банковское покрытие в Украине недостаточное (только 6 % территории страны покрыто зоной обслуживания банков), поэтому существует потребность в повышении уровня доступности финансовых услуг для граждан, малого и среднего бизнеса, органов местного самоуправления и других субъектов хозяйствования.

Законопроектом предлагается создать систему почтовых счетов, ввести термин “почтовый счет”, определить перечень финансовых услуг, которые сможет предоставлять национальный оператор почтовой связи АО “Укрпочта”, среди которых:

• открытие и ведение почтовых счетов,

• проведение расчетных банковских операций,

• выпуск и обслуживание платежных карт,

• привлечение средств физических и юридических лиц.