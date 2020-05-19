Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи” поддержали 232 нардепа.
В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время банковское покрытие в Украине недостаточное (только 6 % территории страны покрыто зоной обслуживания банков), поэтому существует потребность в повышении уровня доступности финансовых услуг для граждан, малого и среднего бизнеса, органов местного самоуправления и других субъектов хозяйствования.
Законопроектом предлагается создать систему почтовых счетов, ввести термин “почтовый счет”, определить перечень финансовых услуг, которые сможет предоставлять национальный оператор почтовой связи АО “Укрпочта”, среди которых:
• открытие и ведение почтовых счетов,
• проведение расчетных банковских операций,
• выпуск и обслуживание платежных карт,
• привлечение средств физических и юридических лиц.
- Более 3000 автоматизированных отделений “Укрпочты” оборудовали POS-терминалами для снятия наличных без комиссии.