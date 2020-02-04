Верховная Рада Украины предварительно одобрила сокращение количества народных депутатов с 450 до 300.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, нардепы 236 голосами поддержали проект постановления № 1017/П1 о предварительном принятия соответствующего законопроекта (197 – от “Слуги народа”, 35 – от “Оппозиционной платформы – за життя”, 4 внефракционных).

Это второе из трех голосований, необходимых для внесения изменений в Конституцию Украины.

В статье 76 Конституции предлагается указать, что конституционный состав Верховной Рады – 300 народных депутатов, а не 450. Документ начнет действовать после выборов нового состава ВР. Таким образом, избранный Парламент сможет работать в существующем составе, а новый – в составе 300 нардепов.

Предлагается установить, что выборы должны состояться по пропорциональной избирательной системе (изменения планируется внести в статью 77 Конституции).

Также планируется прописать требование для нардепа о владении государственным языком.

Конституция Украины и регламент Верховной Рады определяют порядок изменения Основного закона.

Так, если речь не идет о вопросах, для решения которых надо проводить референдум, проект изменений в Конституцию должен набрать в Парламенте минимум 226 голосов для направления на рассмотрение в Конституционный суд.

КСУ должен опубликовать заключение относительно того, не противоречит ли инициатива Конституции.

После этого порядок внесения изменений в Конституцию Украины предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть предварительно одобрен простым большинством (226 народных депутатов).

Во время следующей сессии народные избранники смогут принять документ в целом как закон: для этого понадобится минимум 300 голосов.