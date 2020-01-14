Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в Уголовный Кодекс, призванный ускорить процесс рассмотрения производств в судах первой инстанции.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Во вторник, 13 января, Парламент принял в первом чтении проект закона №2456 “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей”. Соответствующее решение было поддержано 312-ю голосами.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его целью является разгрузка судов Украины от рассмотрения большого количества уголовных производств коллегиями в составе трех судей.

Для этого предусматривается внесение изменение в часть 2 статьи 31 “Состав суда” Уголовно-процессуального кодекса Украины, согласно которым коллегией судей в судах первой инстанции будут рассматриваться только дела, касающихся преступлений, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок 12 и более лет (вместо 10, как сейчас). При этом коллегия судей будет рассматривать дело только в случаях, если об этом ходатайствовал обвиняемый.

Эти меры, по мнению авторов законопроекта, должны привести к ускорению рассмотрения уголовных производств и “улучшить качество доступа граждан к правосудию”.