Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (по недопущению злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ проголосовали 238 нардепов.

В частности, предлагается внести изменения в Кодекс Украины из процедур банкротства, которыми предусмотреть возможность проведения собрания и комитета кредиторов дистанционно (в режиме видеоконференции и путем опроса) и продлении сроков проведения предварительного заседания суда по делу о банкротстве.

Также, законопроект предлагает временно на период действия карантина, и в течение 90 дней со дня его отмены не открывать производство по делам о банкротстве должников – юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникшие с 01 февраля 2020 года; продлевается срок, в который должник обязан обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу в случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами (угроза неплатежеспособности) предоставляется право комитета кредиторов и обеспеченным кредиторам (относительно имущества, которое является предметом обеспечения) принять решение о приостановлении проведения аукционов по продажи имущества должника; приостанавливается начисление процентов на обязательства должника перед кредиторами, которые реструктуризированы планом санации или реструктуризации долгов должника.