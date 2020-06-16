Верховная Рада сегодня на заседании приняла за основу законопроект № 2493 об акционерных обществах.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ, в частности, поддержали 270 нардепов.

Законопроект направлен на совершенствование и дальнейшую гармонизацию законодательства об акционерных обществах. Документом предлагается изложить в новой редакции Закон Украины “Об акционерных обществах”.

Принятие проекта закона во втором чтении позволит:

– усовершенствовать вопросы проведения общего собрания акционерного общества путем внедрения механизма проведения общего собрания с применением электронного голосования;

– ввести институт советника по корпоративным правам, который будет осуществлять деятельность по распространению исследований, предоставление консультаций и любых других рекомендаций относительно корпоративных прав;

– установить требования к корпоративному управлению профессиональных участников фондового рынка;

– предоставить возможность избрания акционерным обществом одноуровневой структуры управления таким обществом;

– ввести механизм учета долей обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью в учетной системе Центрального депозитария ценных бумаг;

– привести законодательство Украины о компании в соответствии с лучшими мировыми практиками и требованиями законодательства ЕС;

– повысить позицию Украины в международном рейтинге Doing Business по индикатору “Защита миноритарных инвесторов”.