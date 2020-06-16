Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Документ, в частности, поддержали 270 нардепов.
Законопроект направлен на совершенствование и дальнейшую гармонизацию законодательства об акционерных обществах. Документом предлагается изложить в новой редакции Закон Украины “Об акционерных обществах”.
Принятие проекта закона во втором чтении позволит:
– усовершенствовать вопросы проведения общего собрания акционерного общества путем внедрения механизма проведения общего собрания с применением электронного голосования;
– ввести институт советника по корпоративным правам, который будет осуществлять деятельность по распространению исследований, предоставление консультаций и любых других рекомендаций относительно корпоративных прав;
– установить требования к корпоративному управлению профессиональных участников фондового рынка;
– предоставить возможность избрания акционерным обществом одноуровневой структуры управления таким обществом;
– ввести механизм учета долей обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью в учетной системе Центрального депозитария ценных бумаг;
– привести законодательство Украины о компании в соответствии с лучшими мировыми практиками и требованиями законодательства ЕС;
– повысить позицию Украины в международном рейтинге Doing Business по индикатору “Защита миноритарных инвесторов”.
- Ранее народные депутаты поддержали в целом законопроект № 3297 относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни.