Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам ("антиколомойский закон").

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2571-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” проголосовали 270 народных депутатов.

Документ поддержали: 200 нардепов от “Слуги народа”, 3 – от группы “За майбутне”, 18 – от “Голоса”, 16 – от группы “Довира”, 23 – от “Европейской Солидарности”, 10 внефракционных.

Что предусматривает документ

Законопроект запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.

Владельцы банка могут в суде доказать незаконность решения Национального банка и попробовать получить компенсацию в денежной форме. Ее размер должен определить независимый международный аудитор.

При этом признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены. Также невозможно восстановление прав собственности бывших владельцев банка по решению суда.

Судебные производства, которые начались, но не получили окончательное решение до дня вступления в силу этого закона, будут рассматриваться по новым правилам, предусмотренным этим документом.

Стоит отметить, что принятие банковского закона – одно из ключевых требований Международного валютного фонда для предоставления Украине новой кредитной программы.

Законопроект, в частности, касается “ПриватБанка”, ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому. Банк был национализирован, но Коломойский неоднократно заявлял, что планирует вернуть себе право собственности на финучреждение или получить компенсацию за него.