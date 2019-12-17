Верховная Рада Украины проголосовала после доработки за закон о поддержке Национальной скаутской организации "Пласт" с предложениями президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“За” проголосовали 316 народных депутатов: 215 – от “Слуги народа”, 1 – от “Оппозиционной платформы – За життя”, 27 – от “Европейской Солидарности”, 11 – от “Батькивщины”, 17 – от депутатской группы “За будущее”, 20 – представители “Голоса”, 16 – от депутатской группы “Доверие” и 9 внефракционных.

В доработанном законе изменено его название. Теперь оно звучит так: “О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения” (ранее документ назывался – “О государственном признании и поддержке “Пласта” – Национальной скаутской организации Украины”).

Из закона изъяли нормы, которые, по мнению президента, противоречили законодательству и нарушали принцип равенства общественных организаций.

Так, изначально в документе отмечалось, что закон определяет скаутскую организацию “Пласт” – как единственную в Украине скаутскую общественную организацию. Однако, согласно данным Единого госреестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций, на сегодняшний день в нашей стране существуют несколько скаутских сообществ.

Доработанный закон касается как пластовых, так и скаутских общественных объединений. Вопрос признания исторического вклада “Пласта” отражен в преамбуле.

В статье 1 добавлены определения скаутского движения, пластового и скаутского методов, пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы, пластовых, скаутских общественных объединений.

Закон предусматривает разработку органами исполнительной власти и органами местного самоуправления государственных и местных программ в отношении детей и молодежи с учетом предложений пластовых, скаутских общественных объединений. Также предусмотрена возможность привлечения пластовых, скаутских общественных объединений (с их согласия) к реализации государственных и местных программ.

Законом определено, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную, консультационную поддержку деятельности пластовых, скаутских общественных объединений. При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных на пластовые, скаутские образовательные программы.

Доработанный закон предусматривает, что центральные органы исполнительной власти способствуют развитию пластового, скаутского движения за пределами Украины и созданию инфраструктуры такого движения, в которой образование и воспитание осуществляются на украинском языке.

СПРАВКА. “Пласт” — национальная скаутская организация Украины. Это движение возникло вслед за английским, немецким и другими национальными молодежными движениями в 1911 году на части территории нынешней Украины, которая входила в то время в состав Австро-Венгрии. Цель “Пласта” — содействовать всестороннему, патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи.