Сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании парламент принял за основу законопроект о “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”, известный как “антиколомойский”.
Соответствующее решение поддержали 267 народных депутатов. 17 нардепов проголосовали против, 31 — воздержались.
Что предусматривает этот закон?
Законопроектом предлагается урегулировать отдельные вопросы с сфере банковской деятельности, а также усовершенствовать процесс регулирование работы банков. Для этого предлагается предоставить Национальному банку необходимые инструменты влияния в этой сфере.
Также законом предлагается установить особенности судебного производства, связанного с обжалованием решений НБУ о признание отдельных банков неплатежеспособными, отзыве лицензий у таких банков и их ликвидации.
Документ устанавливает четкие законодательные предписания о невозможности приостановления/прекращения таких процедур даже в случае, если их проведение было в судебном порядке признано противоправным.
Такие нормы закрепляют пункты статьи 266, которой, в соответствии с законопроектом, будет дополнен Кодекс Украины об административном судопроизводстве.
В соответствии с пунктом 9 этой статьи, признание решение НБУ о ликвидации/национализации банка незаконным не возвращает правовой статус банка и его владельцев, какой был до нее. То есть делает невозможным восстановление прав собственности бывших владельцев банка по решению суда.
Пункт 10 устанавливает, что суд не может принять такое решение, которое может привести остановке/прекращению начатой процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка и/или ликвидации банка.
Это касается, в частности, “ПриватБанка”, ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому. В декабре 2016 года Министерством финансов выкупило “ПриватБанк”. Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что планирует вернуть себе право собственности на “ПриватБанк” или получить компенсацию за.
На данный момент в Хозяйственном суде Киева находится на рассмотрении иск экс-акционеров “ПриватБанка” Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании договора о выкупе банка Министерством финансов недействительным. Судебные дебаты были назначены на 17 октября текущего года, однако суд принял решение приостановить рассмотрение дела.
Сейчас Национальный банк Украины ожидает утверждения Международным валютным фондом новой трехлетней программы для нашей страны. По словам главы НБУ Якова Смолия, на данный момент Фонд ожидает выполнения Украиной еще нескольких условий, в частности, принятии закона о рынке земли и закона, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок. Это касается, в том числе, национализированного “ПриватБанка”.
Американские СМИ сообщали, что МВФ намерен задерживать транши для Украины до того момента, пока не убедится, что команда Президента Владимира Зеленского прилагает усилия для того, чтобы решить проблемы с экс-владельцем “ПриватБанка” Игорем Коломойским.
В связи с этим крупнейшие бизнес-ассоциации Украины призвали парламент в срочном порядке принять законы, необходимые для получения средств МВФ.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Егор Чернев рассказал, как депутаты сорвали заседание комитета 30 марта, где должны были рассматривать “антиколомойский” закон.
- Ранее депутаты от “Слуги народа”, ориентированные на олигарха Игоря Коломойского, не пришли на заседание фракции, посвященное внеочередной сессии парламента 30 марта, потому встреча прошла без скандалов.