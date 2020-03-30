Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, которые запретят возвращение национализированных банков их экс-владельцам.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании парламент принял за основу законопроект о “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”, известный как “антиколомойский”.

Соответствующее решение поддержали 267 народных депутатов. 17 нардепов проголосовали против, 31 — воздержались.

Что предусматривает этот закон?

Законопроектом предлагается урегулировать отдельные вопросы с сфере банковской деятельности, а также усовершенствовать процесс регулирование работы банков. Для этого предлагается предоставить Национальному банку необходимые инструменты влияния в этой сфере.

Также законом предлагается установить особенности судебного производства, связанного с обжалованием решений НБУ о признание отдельных банков неплатежеспособными, отзыве лицензий у таких банков и их ликвидации.

Документ устанавливает четкие законодательные предписания о невозможности приостановления/прекращения таких процедур даже в случае, если их проведение было в судебном порядке признано противоправным.

Такие нормы закрепляют пункты статьи 266, которой, в соответствии с законопроектом, будет дополнен Кодекс Украины об административном судопроизводстве.

В соответствии с пунктом 9 этой статьи, признание решение НБУ о ликвидации/национализации банка незаконным не возвращает правовой статус банка и его владельцев, какой был до нее. То есть делает невозможным восстановление прав собственности бывших владельцев банка по решению суда.