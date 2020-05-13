Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
Данный документ предусматривает изменение списка лиц, в отношении которых распространяется действие антикорупционного законодательства.
В частности, в список добавляются помощники судей Конституционного суда, руководители, заместители руководителей акционерных обществ и членов наблюдательного совета акционерных обществ с 50% акций в государственном владении.
Также согласно законопроекту публичной становится информация о вознаграждениях руководителей или заместителей руководителей, членов наблюдательного совета предприятий, 50% уставного капитала которых находится в собственности государства или территориальной громады.
При этом из списка исключили лиц, которые исполняют обязанности на общественных началах.
Также законопроект уточняет положение о членах семьи должностных лиц. Их предложено определять как детей и любых других лиц при условии совместного проживания, наличии общих прав и обязанностей.
Уточняется, что принятие законопроекта поддержали 236 народных депутатов.
- У народного депутата от “Слуги народа” Максима Ткаченко во время голосования загорелся пульт.