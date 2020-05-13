Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства".

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Данный документ предусматривает изменение списка лиц, в отношении которых распространяется действие антикорупционного законодательства.

В частности, в список добавляются помощники судей Конституционного суда, руководители, заместители руководителей акционерных обществ и членов наблюдательного совета акционерных обществ с 50% акций в государственном владении.

Также согласно законопроекту публичной становится информация о вознаграждениях руководителей или заместителей руководителей, членов наблюдательного совета предприятий, 50% уставного капитала которых находится в собственности государства или территориальной громады.

При этом из списка исключили лиц, которые исполняют обязанности на общественных началах.

Также законопроект уточняет положение о членах семьи должностных лиц. Их предложено определять как детей и любых других лиц при условии совместного проживания, наличии общих прав и обязанностей.

Уточняется, что принятие законопроекта поддержали 236 народных депутатов.