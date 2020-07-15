Верховная Рада Украины приняла сегодня в первом чтении законопроект "О медиации" (о внесудебном урегулировании споров).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 3504 проголосовали 339 народных депутатов.

Законопроект был инициирован Кабинетом Министров Украины.

Согласно документу, медиация – это добровольная, внесудебная, конфиденциальная, структурированная процедура, во время которой стороны с помощью медиатора (медиаторов) пытаются урегулировать конфликт (спор) путем переговоров. Медиатор – это независимое, нейтральное, беспристрастное физическое лицо, которое проводит медиации и не имеет полномочий по принятию решения по существу конфликта (спора).

Целью законопроекта является закрепление на законодательном уровне возможности проведения процедуры медиации.

Как отметил, представляя документ, заместитель министра юстиции Александр Банчук, институт медиации является важным и позволит разгрузить суды, а также сэкономить бюджетные средства на осуществление правосудия.

Ключевые положения законопроекта следующие:

1. Медиация может применяться в любых конфликтах (спорах), которые возникают в гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношениях, а также уголовных производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений.

2. Обращаться к медиатору можно будет как при передаче спора на рассмотрение суда, так и во время судебного разбирательства, а также в процессе исполнения решения суда.

3. Медиация не применяется в спорах (конфликтах), если они влияют или могут повлиять на права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в медиации, и в других случаях, предусмотренных законом.

4. Медиация применяется при решении семейных споров (конфликтов), если они влияют или могут повлиять на права и законные интересы ребенка.

5. Медиация проводится по взаимному согласию сторон с учетом принципов добровольности, конфиденциальности, независимости и нейтральности медиатора, самоопределения и равноправия сторон медиации.

6. Участие в медиации является добровольным волеизъявлением сторон.

7. Медиатором может стать любое физическое лицо, которое имеет высшее образование и прошло базовую подготовку в области медиации в Украине или за ее пределами. Медиатором не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость, а также признанное судом недееспособным.

8. Базовая подготовка в сфере медиации составляет не менее 90 часов обучения медиатора, в том числе 45 часов практического обучения, и включает теоретические знания о принципах, порядке и методиках проведения медиации, правового регулирования медиации, этики медиатора, ведении переговоров, урегулировании конфликтов (споров).

9. Подготовку в области медиации будут осуществлять: учебные заведения, а также организации, обеспечивающие проведение медиации, объединения медиаторов, субъекты хозяйствования любой формы собственности и организационно-правовой формы, имеющие право оказывать услуги в сфере медиации.

10. Информация о медиаторах будет вноситься в реестр медиаторов. Его ведение возлагается на объединение медиаторов, организации, обеспечивающие проведение медиации, а также органы государственной власти и местного самоуправления, которые привлекают медиаторов или услугами которых пользуются.

В законопроекте также говорится, что в случае успешного проведения медиации по спору, который является предметом рассмотрения суда, соответствующей стороне судом будет возвращено 60 % уплаченного судебного сбора.