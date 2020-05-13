Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
Уточняется, целью законопроекта является поддержка культуры, туризма, креативных индустрий, малого и среднего бизнеса в связи с установленными ограничительными карантинными мерами из-за распространения эпидемии коронавируса.
Законопроектом предлагается обеспечить право получения творческих авторских вознаграждений лично, либо же через аккредитованные организации коллективного управления.
Уточняется, что данный законопроект поддержали 260 народных депутатов.
- У народного депутата от “Слуги народа” Максима Ткаченко во время голосования загорелся пульт.