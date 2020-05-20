Верховная Рада Украины приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов.

Законопроектом предлагается усовершенствовать нормы и положения действующего законодательства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также урегулировать вопросы переходного периода, возникающих в связи с введением в действие Закона Украины “О жилищно-коммунальных услугах” с 1 мая 2019 и необходимостью принятия совладельцами всех многоквартирных домов (независимо от выбранной ими формы управления многоквартирным домом) решений о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг (кроме услуг по поставке и ро разделения электрической энергии и природного газа).

Также проектом предлагается внести изменения в законы Украины “О местном самоуправлении в Украине”, “О рынке природного газа”, “О жилищно-коммунальных услугах”, “О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг”, “О теплоснабжении”, “О метрологии и метрологической деятельности”, “О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения”.