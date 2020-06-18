Верховная Рада Украины приняла в первом чтении инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, рассматривались три законопроекта о референдуме: № 3612, инициированный президентом Владимиром Зеленским; № 2182 (авторства лидера “Батькивщины” Юлии Тимошенко и нардепа от этой фракции Сергея Соболева); № 3177 (авторства нардепов от ОПЗЖ).

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал нардепам принять президентский законопроект (№ 3612). В итоге этот документ был поддержан 252 голосами нардепов.

Также были поставлены на голосование два других законопроекта (как такие, что касаются одной темы). Законопроект Тимошенко № 2182 поддержали 68 депутатов.

За проект закона № 3177 проголосовали 75 народных избранников.

Что предусматривает законопроект Зеленского о референдуме

В законопроекте “О народовластии через всеукраинский референдум” – более 150 страниц. Он состоит из 13 разделов и 131 статьи.

Согласно законопроекту, предметом всеукраинского референдума могут быть такие 4 вопроса: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (об общих принципах; выборах и самом референдуме; а также о внесении изменений в Основной закон); 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

При этом не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

• противоречащие положениям Конституции Украины, принципам и нормам международного права;

• направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

• законопроектов относительно налогов, бюджета, амнистии;

• отнесенные Конституцией Украины и законами нашей страны к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос, на который нужно будет дать ответ: “да” или “нет”.

Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме не будут нуждаться в утверждении каким-либо государственным органом.

Решение, принятое на таком референдуме, можно будет изменить только путем нового всеукраинского референдума не ранее чем через три года со дня его принятия.

Основные принципы проведения всеукраинского референдума: 1) общее право голоса; 2) равное право голоса; 3) прямое волеизъявление; 4) свободное участие во всеукраинском референдуме; 5) добровольность участия во всеукраинском референдуме; 6) тайное голосование; 7) личное голосование; 8) однократное голосование; 9) публичность и открытость процесса всеукраинского референдума.

Согласно законопроекту, референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами.

Электронное голосование

Одним из ключевых новшеств законопроекта является возможность введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума: в том числе электронного голосования.

Согласно пояснительной записке к документу, “самое сложное здесь технически обеспечить защиту персональных данных избирателей и уберечь системы для электронных голосований от несанкционированных вмешательств”. Эти моменты планируется урегулировать законодательно.

Для е-голосования предлагается создать специальную “автоматизированную информационно-аналитическую систему”.

Кто будет назначать референдум

Всеукраинский референдум об утверждении изменений в раздел I “Общие положения”, раздела III “Выборы. Референдум” и раздела XIII “Внесение изменений в Конституцию Украины” Основного закона будет назначать президент.

Глава государства также будет провозглашать всеукраинский референдум по народной инициативе. Для этого нужны три миллиона подписей граждан из двух третей административно-территориальных единиц Украины (минимум по 100 тыс. подписей в каждой такой единице).

Референдум относительно изменения территории Украины будет назначаться Верховной Радой Украины в соответствии с Конституцией Украины.

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Ограничения при назначении референдума

Всеукраинский референдум не может назначаться (провозглашаться) или проводиться в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.

В случае если военное или чрезвычайное положение введены после назначения референдума, субъект назначения не позднее чем на третий день после введения такого положения должен издать акт о приостановлении процесса референдума (до окончания действия режима ЧП).