Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 2726 проголосовали 368 народных депутатов .

Согласно заявлению, Верховная Рада ожидает официальных извинений от Ирана, войска которого сбили украинский самолет, признания полной ответственности и настаивает на необходимости прозрачного расследования обстоятельств этой трагедии.

“Верховная Рада Украины ожидает официальных извинений Исламской Республики Иран за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую Республику Иран признать свою полную ответственность. Верховная Рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Исламской Республики Иран к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставлению всяческого возможного содействия их работе”, – отмечается в заявлении.

Рада также упомянула о системных проблемах в организации авиадвижения гражданских самолетов над территорией Ирана, которые “требуют тщательного изучения и решения”.

“Верховная Рада Украины призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы”, – подчеркивается в заявлении.

Украинские депутаты также выразили глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы.

Также нардепы призвали мировое сообщество и международные организации поддержать Украину в ее стремлении добиться наказания виновных и выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы.

В ходе обсуждения документа выступил пятый президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко, который призвал принять более жесткую редакцию заявления.

“Тот, кто сбил российской ракетой украинский самолет, должен понести международную правовую ответственность. Для этого слишком мало признания вины со стороны Ирана. Нужно найти ответы на чрезвычайно важные вопросы: не только кто нажал кнопку “Пуск”, кто был в боевом расчете – иранцы или иностранные инструкторы, кто и почему отдал приказ, чьего производства было оружие… Вот почему содержание нашего заявления является очень важным. Оно не должно носить поминально-ритуальный характер. Оно должно демонстрировать сильную украинскую позицию власти и оппозиции”, – заявил Порошенко.

Он предложил внести в повестку дня разработанный “ЕС” вариант заявления.

В свою очередь спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что регламент не предусматривает альтернативных постановлений.

Стоит отметить, что докладывал по проекту постановления о заявлении Парламента нардеп от “Слуги народа” Богдан Яременко, который до сих пор не был уволен с поста главы комитета по внешней политике после скандала с личной перепиской. Это вызвало недовольные возгласы нардепов в зале и крики “Ганьба!”.