Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За законопроект проголосовали 302 депутата.

Введено понятие “базовые” и “тематические” пространственные данные (всего законопроектом предусмотрено 32 набора данных), а также администратора, который собирает метаданные, что упростит доступ к геопространственным данным и их поиску. Данные публикуются в том виде, в котором были созданы, и все их держатели должны обнародовать свои данные на своих порталах.

Законопроект предусматривает создание и развитие национальной инфраструктуры геопространственных данных, таких как системы координат и высот, государственная граница, административно-территориальные единицы (включая их границы), населенные пункты с улицами, здания и сооружения, автомобильные и железные дороги, инженерные коммуникации, порты и аэропорты, земельный покров и грунты, земельные участки, географические названия, цифровая модель рельефа, ортофотопланы.

Бесплатный и открытый доступ к ним будет обеспечиваться через официальный сайт национальной инфраструктуры или геопорталы держателей.

Также вводится ответственность за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных и вносятся соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми устанавливается штраф “за нарушение прав на пространственные данные и метаданные, незаконное присвоение геопространственных данных и метаданных, их потерю или несанкционированное уничтожение, нарушение порядка использования”.

В частности, предлагаются штрафы в размере от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное нарушение в течение года – 200-250 таких минимумов.

Большинство положений этого закона вступают в силу с 1 января 2021 года.