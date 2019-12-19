Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №2240 об урегулировании вопросов добычи янтаря.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об урегулировании добычи янтаря.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря №2240 во втором чтении доложил председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко. Он сообщил, что Комитетом рассмотрено 141 замечание и предложение народных депутатов, из которых Комитетом учтено – 45, отклонено – 48, учтены частично – 42, учтены редакционно – 6. Представленные замечания и предложения касаются всех разделов законопроекта. Отклонены замечания и предложения касаются взаимоисключающих редакций отдельных положений законопроекта, а также статей, их частей, пунктов, подпунктов, абзацев, предложений, отсутствующих в тексте законопроекта.

По результатам рассмотрения законопроекта в сравнительную таблицу Комитетом были внесены ряд изменений, в частности в редакции Комитета предложено изложить правки №№ 57, 63, 134, 138.

Бондаренко доложил решение комитета, который рекомендует принять законопроект во втором чтении и в целом.

Народные депутаты рассмотрели поправки к законопроекту.

Законом установлена ​​уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылка, перевозка, переработку полезных ископаемых, законность происхождения которых не подтверждается соответствующими документами и за уклонение от рекультивации земель.

Законом вводится механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса.

Законом вводится единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе.

Согласно Закону, начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит двести необлагаемых минимумов доходов граждан за один гектар земли..

279 голосами законопроект принят во втором чтении и в целом.