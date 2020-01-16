Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За него проголосовали 233 нардепа.
Законопроектом предлагается привести в соответствие с Конституцией Украины норму, согласно которой Совет национальной безопасности и обороны Украины координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.
Проектом предлагается Службу безопасности Украины исключить из перечня разведывательных органов, зато с целью координации деятельности и предупреждения межведомственных конфликтов органа специального назначения с правоохранительными функциями и разведывательных органов, Службу безопасности Украины определено как субъекта разведывательного сообщества.
Кроме того, в проекте закона определен механизм создания комитета ВР, к полномочиям которого будет принадлежать обеспечение контрольных функций парламента за деятельностью субъектов разведывательного сообщества. В нем определяются функции, полномочия и особенности функционирования указанного комитета Рады.
- Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно предвидения возможности “Укравтодора” осуществлять заимствования под государственные гарантии.