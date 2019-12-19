Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В принятом Законе учтены 9 из 10 предложений Главы государства за исключением предложения №4 относительно норм Закона, согласно которым постановление Верховной Рады Украины о создании временной специальной комиссии должно соответствовать требованиям, предусмотренным Законом для постановления о создании временной следственной комиссии, поскольку статьей 89 Конституции Украины определены различные цели для образования Парламентом временных специальных и временных следственных комиссий.

В документе предусмотрено, что временные следственные комиссии и временные специальные комиссии ВР, образованные до вступления в силу закона, продолжают свою деятельность соответственно требованиям этого закона, Регламента ВР до окончания установленного срока их деятельности.

Данный закон определяет правовой статус временных следственных комиссий и временных специальных комиссий Рады, их полномочия и организационные основы деятельности. Также в документе прописан порядок создания таких комиссий.

Зеленский убрал из документа часть об импичменте президента. Президент это мотивирует тем, что есть закон об импичменте, который все это регулирует, и поэтому не нужно это дублировать в законе о ВСК.

“Статус и порядок деятельности специальной временной следственной комиссии, которая создается ВР в соответствии со статьей 111 Конституции Украины для проведения расследования во время процедуры устранения президента с поста в порядке импичмента, существенно отличается от статуса и порядка деятельности временных специальных и временных следственных комиссий, создаваемых Парламентом согласно статье 89 Конституции Украины. Учитывая указанное нормирование деятельности специальной временной следственной комиссии, а также временных специальных и временных следственных комиссий в одном законодательном акте является неоправданным и таким, что не вытекает из положений Конституции Украины”, – отмечалось в предложениях Главы государства к документу.

337 голосами “за” Закон принят в целом с учетом предложений Президента Украины.