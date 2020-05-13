Об этом сообщает на официальном сайте парламента.

Уточняется, что законом предусматривается усиление административной и криминальной ответственности за разрушение составляющих телекоммуникационных сетей.

Теперь нарушения правил охраны сетей, повреждение сетей или технических средств телекоммуникации, а также строений электросвязи могут повлечь за собой штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов для граждан и от 300 до 400 минимумов для должностных лиц.

При этом если повреждения сетей привели к прекращению предоставления телекоммуникационных услуг, нарушителей может ждать ответственность в виде штрафа от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов, общественные работы на срок до 120 суток или ограничение свободы на срок до трех лет.

Такие же действия, совершенные повторно, группой лиц или способом, опасным для общественности, могут наказываться штрафом от 3000 до 10 000 необлагаемых минимумов или лишением свободы на срок до пяти лет.

За принятие закона проголосовали 288 народных депутатов.