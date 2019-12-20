Парламент принял за основу и в целом законопроект авторства главы государства Владимира Зеленского №0013 "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений ("Eurimages").

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ проголосовали 326 нардепов.

“Верховная Рада Украины постановила присоединиться к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений (Eurimages), основанного Резолюцией (88) 15, утвержденной Комитетом Министров 26 октября 1988г. в Страсбурге, на 420-м заседании заместителей министров, измененной резолюциями (89) 6, (90) 34, (92) 3, (93) 10 (95) 4, (97) 65 и (98) 10 решениями, принятыми заместителями министров от 15 декабря 1999 года на 692- м заседании и 19 июля 2000 на 718-м заседании, и измененной Резолюцией (2013) 57 “, – говорится в документе.

В пояснительной записке указано, что принятие закона позволит завершить длительный процесс присоединения Украины к Фонду.

“Расчет возможного вклада Украины в Фонд за полный 2019 год… составляет 128 300 евро… уплату ежегодного взноса предусматривается осуществлять за счет средств государственного бюджета по КПКРК “Государственная поддержка кинематографии”, – отмечается в пояснительной.

Членство в Eurimages вступает в силу с даты получения Генеральным секретарем Совета Европы официального сообщения от Украины о присоединении.

Фонд Eurimages основан 26 октября 1988 г. при Совете Европы. Занимается помощью в создании ко-продукции, поддержкой кино-театрального показа, частичной компенсацией затрат на перевод фильмов в цифровой формат, а также содействует дистрибуции картин. Членами фонда являются 40 стран.