Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, который предусматривает широкомасштабное тестирование населения на коронавирус COVID-19, а также усиление финансовой защиты медиков.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3380 в первом чтении проголосовали 338 нардепов, а во втором – 336.

“Сегодня пациент с COVID-19 должен бегать за государством, чтобы сделать тест. Так не должно быть. Мы находимся на 107 месте в мире по тестированию. Беларусь делает в 7 раз больше тестов, а Германия – в 10 раз… Этот проект закона нацелен на то, чтобы запустить широкомасштабное тестирование по всей Украине”, – отметила, представляя документ, один из инициаторов документа, нардеп от “Голоса” Ольга Стефанишина.

Законопроект предусматривает:

1. Для населения:

• Широкомасштабное тестирование на коронавирус по лучшим международным практикам. В частности, тестирование будет обязательным для: лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни; лиц, имеющих установленный контакт с человеком, больным COVID-19. Также должны обязательно тестироваться медики и лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19 (в том числе сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии).

• Развитие сети пунктов тестирования по всей стране.

2. Для медицинских работников:

• повышение выплат при самоизоляции для медиков, в частности, контактировавших с больными COVID-19 (100 % дохода, в то время как до сих пор действовала норма – только 50 % от заработной платы);

• приоритетное, регулярное и обязательное тестирование медиков;

• обязательное обучение медицинских работников (относительно использования средств индивидуальной защиты, мероприятий по профилактике инфекций и инфекционному контролю при оказании медицинской помощи и уходе за пациентами, больными COVID-19 и т.п.);

• алгоритм пиковой нагрузки на больницы, которые принимают больных COVID-19;

• предусмотрена возможность привлекать интернов, а также врачей без подтвержденной квалификации к борьбе с коронавирусом на волонтерских началах.

Кроме того, законопроект обязывает Правительство регулярно публиковать информацию о наличии тестов в медучреждениях, средств индивидуальной защиты для врачей и о распределении закупок и гуманитарной помощи в каждую область.