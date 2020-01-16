Верховная Рада Украины приняла сегодня во втором чтении и в целом законопроект о полном среднем образовании.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 0901 проголосовали 327 народных депутатов: 234 – от “Слуги народа”, 2 – от “Оппозиционной платформы – За життя”, 26 – от “Европейской Солидарности”, 22 – от “Батькивщины”, 16 – от группы “За будущее”, образ16 – от группы “Доверие”, 11 внефракционных.

Согласно пояснительной записке, необходимость принятия документа “определяется потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после принятия закона Украины “Об образовании” в 2017 году”.

Законопроект утверждает правило территориальной доступности начального и базового среднего образования. Так, ребенку гарантируется право обучения в школе рядом с местом проживания. Закон также гарантирует зачисление детей в начальную школу без конкурсов.

При желании дети смогут обучаться по индивидуальному учебному плану, который будут совместно составлять педагоги, родители и ученик, одобрять педсовет и утверждать директор. Для этого родители должны будут обратиться с заявлением в школу. Это будет важно прежде всего для детей с особыми образовательными потребностями и тех учеников, которые дополнительно углубленно учатся вне школы.

Впервые появится возможность предоставления ученикам индивидуальных и/или групповых консультаций на базе школы. Планируется, что такие консультации будут оплачиваться за счет государства.

Также закон впервые на законодательном уровне устанавливает право учащихся на справедливое, беспристрастное, объективное, независимое, недискриминационное оценивание результатов обучения.

Документ вводит право учеников выбирать курсы, учебные предметы (интегрированные курсы).

Образовательный процесс по новому закону будет состоять из нескольких циклов:

• адаптационно-игрового (1-2 классы);

• адаптационного (5-6 классы);

• профильно-адаптационного (10 класс).

В 11-12 классах предусмотрен профильный цикл среднего образования.

В 1 классе урок не должен длиться больше 35 минут, в 2-4 классах – 40 минут, в 5-12 классах – 45 минут.

Также предусмотрены три языковых модели для национальных меньшинств:

• коренные народы могут учиться на родном языке все 12 классов при условии основательного преподавания украинского языка;

• для школ с обучением на языках Евросоюза в начальных классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20 % предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40 % в 9 классе и 60 % в старшей школе;

• для школ с другими языками обучения в первых классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 80 % предметов должны перейти на украинский язык.

Последняя модель касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одной с украинским языковой семье, а также которые проживают преимущественно в среде собственной речи (русский язык).

Закон дает возможность родителям сопровождать ребенка с особыми образовательными потребностями во время обучения, а также предоставляет гарантии защиты учащихся от буллинга.

Ряд изменений касается работы учителей. Так, первый год работы молодой учитель будет проходить педагогическую интернатуру. Он получит наставника, который будет обязан предоставлять консультации молодому специалисту и помогать ему стать успешным учителем. Наставник будет получать дополнительную 20 % надбавку.

Документ предусматривает больше доплат для учителей, в частности от 10 до 20 % от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами. Кроме этого, педагоги смогут получать дополнительные доплаты, которые сможет устанавливать основатель учебного заведения.

Закон открывает возможность стать учителем человеку с любым, а не только педагогическим высшим образованием.

Также документом предусматривается, что обязательный перевод учителей-пенсионеров на срочные контракты должен состояться до 1 июля 2020 года.

Будет введено обязательное обучение учителей основам домедицинской помощи.

Согласно законопроекту, директор может занимать свою должность не более 2 сроков по 6 лет подряд в одном заведении.

Также предусмотрено больше возможностей для школ в использовании собственных средств.