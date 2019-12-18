Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который направлен на окончательную отмену депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 2237 проголосовал 291 народный избранник (223 – от “Слуги народа”, 22 – от “Оппозиционной платформы – За життя”, 15 – от группы “За будущее”, 17 – от группы “Доверие”, 14 – внефракционные).

“Батькивщина” и “Европейская Солидарность” – воздержались, “Голос” – голосовал против.

Согласно пояснительной записке, законопроект призван “привести в соответствие с Конституцией Украины положения законодательных актов, что обеспечит реализацию отмены депутатской неприкосновенности”.

По мнению фракций, не поддерживавших данный документ, законопроект концентрирует власть в руках Генпрокурора Украины и фактически вводит “контролируемую” неприкосновенность нардепов.

Так, в законе “О статусе народного депутата Украины” планируется прописать, что народные депутаты “не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету”.

Стоит отметить, что формулировку изменили ко второму чтению. Изначально она выглядела следующим образом: “народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету”.

Как отмечали в партии “Голос”, таким образом, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности, где рассматривались правки, вместо отмены депутатской неприкосновенности предложил наоборот ее усилить (поскольку под формулировку “осуществление депутатских полномочий” можно подвести все что угодно). Таким образом, правоохранители не смогут привлечь депутата к ответственности во время, когда он осуществляет свои полномочия.

В то же время в ходе сегодняшнего заседания глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский настаивал, что “осуществление депутатских полномочий” подразумевает только высказывания депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, которыми исключить нормы о депутатской неприкосновенности.

Там же будет прописано, что вносить в Единый реестр досудебных расследований данные о совершении нардепом правонарушения (инициировать уголовное производство) имеет право исключительно Генеральный прокурор Украины. Это означает, что начало дела в отношении любого преступления депутата будет зависеть от фигуры главы ГПУ.

Проводить досудебное расследование уголовных производств в отношении народных депутатов смогут следователи НАБУ и Госбюро расследований.

Ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, должны быть поддержаны Генеральным прокурором.

Рассмотрение таких ходатайств будет осуществляться следственным судьей, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования (а в уголовных процессах по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда, – следственным судьей ВАКС).

Ходатайства могут быть рассмотрены с обязательным участием народного депутата (следственный судья должен его заблаговременно уведомить об этом).

То есть, если следователь захочет получить доступ к банковским документам нардепа, он не сможет этого сделать, пока нардеп не явится лично в суд. Также следователь не сможет арестовать, например, оружие, которое является орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства.

Если нардеп без уважительной причины не явился на судебное заседание либо не сообщил о причинах своего отсутствия, такое ходатайство может рассматриваться без его участия.

Без разрешения следственного судьи, вынесенного на основании ходатайства главы ГПУ задержание нардепа разрешается только в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления (связанного с применением насилия, или спровоцировавшего гибель человека).

О задержании нардепа в течение 24 часов должен быть уведомлен спикер Верховной Рады.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона о снятии депутатской неприкосновенности.