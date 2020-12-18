Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Кандидатуру Лапутиной поддержали 248 народных депутатов.

Кандидатуру Лапутиной представил перед Парламентом глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль.

“Кандидат имеет значительный профессиональный опыт в сфере безопасности, национальной обороны Украины, знает проблематику ветеранов не со слов, а на практике”, – отметил Шмыгаль.

Сама Лапутина во время выступления сообщила, что количество участников боевых действий в Украине составляет около 400 тысяч человек.

“Это те люди, которые прошли войну на Донбассе. И это больше, чем суммарное количество военнослужащих в Вооруженных силах, Национальной гвардии, Госпогранслужбе, СБУ, разведке и боевых подразделениях. Фактически это наша вторая армия, которая прошла испытания, мотивирована и умеет воевать”, – отметила Лапутина.

“Когда приходит известие о потерях на фронте – мы все понимаем это как трагедию. Однако когда поступает информация, что очередной ветеран потерял контроль из-за посттравматического синдрома и покончил с собой, – разве это не такая же трагедия? Точно такая. Потому что это все потери из-за войны. Последствия этой войны мешают человеку вернуться нормально к работе и мирной жизни”, – добавила она.

Лапутина напомнила о добровольцах, которые в свое время оставили мирную жизнь и пошли защищать Украину от российской агрессии.

“Финансисты, юристы, представители менеджмента, артисты, певцы – все ушли на фронт. И мы их должны поддержать”, – заявила она.

Лапутина уточнила, что в решении проблем ветеранов должна быть “системная государственная работа, где объединены усилия Парламента, Правительства, общественного сектора, ветеранских организаций и министерства”.

Что известно о Юлии Лапутиной

Юлия Лапутина родилась в 1967 году в Киеве. Она получила педагогическое и юридическое образование. Также защитила кандидатскую диссертацию по психологии и получила степень кандидата психологических наук.

В 1992 году Лапутина начала службу в рядах Службы безопасности Украины оперуполномоченной подразделения контрразведки.

После создания антитеррористического центра СБУ “Альфа” Лапутину пригласили в него старшим офицером. Во время службы она участвовала в ряде сложных операций по подавлению сепаратистского путча в Крыму в 1994 году.

В 2008 году Лапутина выступила с инициативой реализации концепции ментальной интеграции крымчан в Украину (планировались культурные обмены между западной Украиной и Крымом, круглые столы, фестивали о доведении исторической правды о Крымском полуострове, публикация украинских изданий и развитие телевидения). Но после прихода к власти Виктора Януковича все было приостановлено.

В течение 2010-2012 годов Лапутина была заместителем начальника Центра специальных операций “А” Службы безопасности Украины.

В апреле 2014 года в составе первой объединенной группы СБУ она высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение “Альфа”.

“Мы поняли тогда, в апреле 2014 года, еще до начала активных боевых действий, что все серьезно и Россия будет влиять на регион в очень агрессивной форме”, – отмечала Лапутина в одном из интервью.

В 2014 году она была назначена заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. В ведомстве она занималась контрразведкой в сфере информационной безопасности.

В марте 2020 года Юлии Лапутиной было присвоено воинское звание генерал-майора. Она стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.

В последнее время Лапутина работала на должности генерального директора Директората коммуникации и информполитики Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Она замужем, имеет двух дочерей.