Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что после “коронакризиса” Правительство запланировало поддержку культурных индустрий на 1,5 млрд гривен.
“Очень важно представить прозрачный и рациональный подход и в этом финансировании, и в этих подходах – это одна из первых задач перед будущим министром”, – сказал он.
Ткаченко, в свою очередь, назвал приоритеты своей работы на посту министра.
“Приоритет номер один – возобновить финансирование этой (культурной – ред.) области. Приоритет номер два – усилить финансирование этой отрасли. И, безусловно, завершить реструктуризацию министерства, формирование агентств административной способности Минкульта и провести аудит. Реальная цифра, которую нужно направить на поддержку культуры и туризма 3-4 миллиарда гривен, чтобы выжить и вернуть возможности для развития”, – сказал он.
После обсуждения кандидатуры Ткаченко, нардепы 263 голосами назначили его на должность главы Министерства культуры и информационной политики.
Новоизбранный глава Минкульта окончил Киевский университет им. Шевченко, Harvard Business School, INSEAD Business School. Более 20 лет возглавлял телеканалы. С января 2000 по май 2001 года был советником премьера Виктора Ющенко. В 2008 году работал в Москве заместителем генерального директора телеканала “РЕН-ТВ”. С августа 2008 года – был генеральным директором группы каналов “1+1 Media”.
- Ранее сообщалось, что Александр Ткаченко в случае назначения на должность министра культуры Украины прежде всего планирует заняться решением неотложных финансовых проблем ведомства.
- Накануне фракция “Слуги народа” поддержала на должность министра культуры бывшего гендиректора “1+1 медиа” Александра Ткаченко.
- 31 мая Александр Ткаченко сообщил о намерении участвовать в праймериз “Слуги народа” на выборы мэра Киева.