Верховная Рада Украины на заседании назначила нардепа от фракции "Слуги народа", экс-гендиректора телеканала "1+1" Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что после “коронакризиса” Правительство запланировало поддержку культурных индустрий на 1,5 млрд гривен.

“Очень важно представить прозрачный и рациональный подход и в этом финансировании, и в этих подходах – это одна из первых задач перед будущим министром”, – сказал он.

Ткаченко, в свою очередь, назвал приоритеты своей работы на посту министра.

“Приоритет номер один – возобновить финансирование этой (культурной – ред.) области. Приоритет номер два – усилить финансирование этой отрасли. И, безусловно, завершить реструктуризацию министерства, формирование агентств административной способности Минкульта и провести аудит. Реальная цифра, которую нужно направить на поддержку культуры и туризма 3-4 миллиарда гривен, чтобы выжить и вернуть возможности для развития”, – сказал он.

После обсуждения кандидатуры Ткаченко, нардепы 263 голосами назначили его на должность главы Министерства культуры и информационной политики.

Новоизбранный глава Минкульта окончил Киевский университет им. Шевченко, Harvard Business School, INSEAD Business School. Более 20 лет возглавлял телеканалы. С января 2000 по май 2001 года был советником премьера Виктора Ющенко. В 2008 году работал в Москве заместителем генерального директора телеканала “РЕН-ТВ”. С августа 2008 года – был генеральным директором группы каналов “1+1 Media”.