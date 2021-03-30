Об этом сообщают #Буквы.
За постановление №5292 проголосовали 249 народных депутатов.
“Назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на воскресенье 31 октября 2021 года. Центральной избирательной комиссии определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Харьковского городского главы”, – говорится в постановлении.
Верховная Рада также назначила на 31 октября внеочередные выборы сельского головы Шегини, Яворивского района Львовской области в связи с досрочным прекращением полномочий сельского головы Игоря Кривейка, который умер 6 февраля.
Соответствующее постановление №5291 поддержали 245 народных депутатов.
Пока не изберут нового мэра, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.
- 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.