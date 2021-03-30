Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на воскресенье, 31 октября 2021, в связи с досрочным прекращением полномочий мэра Геннадия Кернеса из-за его смерти.

Об этом сообщают #Буквы.

За постановление №5292 проголосовали 249 народных депутатов.

“Назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на воскресенье 31 октября 2021 года. Центральной избирательной комиссии определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Харьковского городского главы”, – говорится в постановлении.

Верховная Рада также назначила на 31 октября внеочередные выборы сельского головы Шегини, Яворивского района Львовской области в связи с досрочным прекращением полномочий сельского головы Игоря Кривейка, который умер 6 февраля.

Соответствующее постановление №5291 поддержали 245 народных депутатов.

Пока не изберут нового мэра, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.