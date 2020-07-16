Верховная Рада сегодня на заседании назначила бывшего главу Государственного космического агентства Украины, бывшего первого заместителя министра промышленной политики Олега Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержали 250 депутатов.

“Я вижу первейшей задачей – это налаживание системы, чтобы мы избавились от того хаоса, в котором находится наша промышленность. Правительство планирует в сотрудничестве с нашими партнерами, с Федерацией работодателей, с украинским союзом промышленности и предприятий, с профсоюзами нашими, их много – наработок, а также наработок различных ассоциаций … очень много наработок, которые нам совместно необходимо будет внедрять и на это времени у нас очень мало”, – заявил Уруский, представляя свою кандидатуру.

Он также отметил, что закон об особенностях управления оборонно-промышленного комплекса требует изменений. Но каких именно Уруский не уточнил.

Против назначения Уруского высказались ряд нардепов, среди которых “слуга народа” Гео Лерос, нардеп от “ОПЗЖ” Александр Колтунович, а также депутат от “Голоса” Алесандра Устинова, которая заявила, что Уруский является фигурантом уголовного производства о “дерибане земли в центре Киева”.

Биография

Олег Уруский родился 13 апреля 1963 года в Черткове Тернопольской области.

В 1985 году он окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, после чего получил степень доктора технических наук.

В 1993-1996 годах Уруский работал главой управления в Национальном космическом агентстве Украины.

В 1996-2000 годах он возглавлял управление в аппарате Совета национальной безопасности и обороны. В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны. В 2003-2005 годах возглавлял отдел в секретариате правительства Украины.

В 2005 году Уруский стал первым заместителем главы Министерства промышленной политики.

А с 21 января по 19 августа 2015 года возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

В апреле нынешнего года Уруского назначили директором инжиниринговой компании “Прогрестех-Украина”. Отметим, что Прогрестехгруп (Progresstechgroup) является международным холдингом со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру.