Карантин из-за коронавируса признан Верховной Радой форс-мажором, что позволяет защитить права физических и юридических лиц, на которых были наложены определенные обязательства.

Об этом сказано в законопроекте 3219, подписанном Президентом.

Важно, что юридический факт введения карантина отнесено к форс-мажорным обстоятельствам.

Согласно закону “О торгово-промышленных палатах в Украине”, форс-мажорными обстоятельствами являются “чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, которые делают объективно невозможным исполнение обязательств, предусмотренных условиями договора (контракта, соглашения и т.п.), обязанностей по законодательным и иным нормативным актам”.

Сторона, которая подверглась воздействию форс-мажора, в данном случае карантину из-за коронавируса, освобождается от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

Также в условиях форс-мажора лицо, которое не выполнило конкретные обязательства, освобождается от ответственности, если докажет, что это нарушение произошло вследствие введения карантина.