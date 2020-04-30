Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект постановления № 3384 проголосовали 332 нардепа.
Постановлением предлагается Раде принять к сведению предварительный отчет ВСК, а также продлить работу Комиссии на 6 месяцев.
По истечении этого срока планируется заслушать на пленарном заседании ВР окончательный отчет Временной следственной комиссии по расследованию сведений относительно пожаров (взрывов) на складах боеприпасов с 2014 по 2018 гг. (в городе Ичня (Черниговская область), городе Калиновка (Винницкая область), городе Балаклея (Харьковская область), город Сватово (Луганская область), городе Кривой Рог (Днепропетровская область)).
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Перед голосованием глава ВСК Давид Арахамия призвал нардепов продлить работу комиссии еще на полгода.
“Вы все знаете, что был ряд пожаров, которые произошли на всех складах и арсеналах. Мы начали расследование с крупнейшего (в Балаклее, – ред.), где мы потеряли имущество и боеприпасы рыночной стоимостью не менее 10 млрд долларов”, – заявил Арахмия.
Он уточнил, что есть две версии произошедшего, одна из которых – российская диверсия при помощи беспилотника.
“Когда мы начали опрашивать людей, то были удивлены. Первая экспертиза Харьковского института, который вызвали расследовать, пришла к выводу, что это были снаряды, заложенные на самой территории арсенала. Как только этот вывод получили – начали давить на людей, перекинули на другую экспертизу в Киев, которая сообщила версию с беспилотником”, – проинформировал Арахамия.
Он добавил, что сейчас не идет речь о том, какой из выводов правдив, но есть две разные версии.
“Мы говорим, что нужно забрать следствие из Харькова в Киев, нужно провести независимую повторную экспертизу и сделать этот процесс открытым для общества”, – заявил Арахамия.
- В ноябре прошлого года сообщалось, что не менее 75 военнослужащих были привлечены к ответственности из-за взрывов, которые происходили на складах боеприпасов в Украине за последние три года.
- Взрыв на военном складе вблизи города Ичня в Черниговской области, который произошел ночью 9 октября 2018 года, стал шестым за время ведения боевых действий на оккупированном Донбассе. #Буквы собрали информацию о подобных случаях в других регионах.