Верховная Рада Украины продлила работу Временной следственной комиссии (ВСК) по взрывам на складах боеприпасов, в частности в Балаклее, еще на полгода.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 3384 проголосовали 332 нардепа.

Постановлением предлагается Раде принять к сведению предварительный отчет ВСК, а также продлить работу Комиссии на 6 месяцев.

По истечении этого срока планируется заслушать на пленарном заседании ВР окончательный отчет Временной следственной комиссии по расследованию сведений относительно пожаров (взрывов) на складах боеприпасов с 2014 по 2018 гг. (в городе Ичня (Черниговская область), городе Калиновка (Винницкая область), городе Балаклея (Харьковская область), город Сватово (Луганская область), городе Кривой Рог (Днепропетровская область)).

Перед голосованием глава ВСК Давид Арахамия призвал нардепов продлить работу комиссии еще на полгода.

“Вы все знаете, что был ряд пожаров, которые произошли на всех складах и арсеналах. Мы начали расследование с крупнейшего (в Балаклее, – ред.), где мы потеряли имущество и боеприпасы рыночной стоимостью не менее 10 млрд долларов”, – заявил Арахмия.

Он уточнил, что есть две версии произошедшего, одна из которых – российская диверсия при помощи беспилотника.

“Когда мы начали опрашивать людей, то были удивлены. Первая экспертиза Харьковского института, который вызвали расследовать, пришла к выводу, что это были снаряды, заложенные на самой территории арсенала. Как только этот вывод получили – начали давить на людей, перекинули на другую экспертизу в Киев, которая сообщила версию с беспилотником”, – проинформировал Арахамия.

Он добавил, что сейчас не идет речь о том, какой из выводов правдив, но есть две разные версии.

“Мы говорим, что нужно забрать следствие из Харькова в Киев, нужно провести независимую повторную экспертизу и сделать этот процесс открытым для общества”, – заявил Арахамия.